JEAN GENET / MAHMOUD DARWICH : DUO POÉTIQUE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES [PRINTEMPS DES POÈTES] Médiathèque du Rize, 16 mars 2023, . JEAN GENET / MAHMOUD DARWICH : DUO POÉTIQUE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES [PRINTEMPS DES POÈTES] Jeudi 16 mars, 19h00 Médiathèque du Rize POÉSIE ET MUSIQUE Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{“link”: “https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/jean-genet-mahmoud-darwich-duo-poetique-au-dela-des-frontieres/”}] Sur inscription en cliquant ici Avec l_’Association France Palestine Solidarité_ Mahmoud Darwich (1941-2008), qui était le président de l’Union des écrivains palestiniens, reste l’une des figures de proue de cette poésie. Jean Genet, poète et écrivain, a marqué la littérature française par son style sulfureux. De 1970 jusqu’à sa mort en 1986, il a accompagné les Palestiniens dans leur combat pour l’existence. Leurs langues acérées se répondent ici dans un dialogue poétique qui nous plonge dans leurs révoltes respectives, leur quête d’absolu et de justice, loin de tout enfermement. Leurs mots sont portés par les voix des membres de l’AFPS Lyon, accompagnés par Mahdi Hachem (chant-percussions) et Chadi Hachem (chant-oud), pour un moment empreint de partage et d’humanité. Au-delà des frontières, la Palestine reste vivante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:00:00+01:00

2023-03-16T20:30:00+01:00

Détails
Lieu
Médiathèque du Rize
Adresse
23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

Médiathèque du Rize https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//