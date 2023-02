Pochette surpRize Junior Médiathèque du Rize

Pochette surpRize Junior Médiathèque du Rize, 11 mars 2023, . Pochette surpRize Junior Samedi 11 mars, 14h00 Médiathèque du Rize Coups de coeur romans Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Viens découvrir les coups de cœur des bibliothécaires : romans, BD, mangas, albums pour les plus grands, il y en aura pour tous les goûts ! Et si toi aussi tu as envie de partager tes lectures, et de nous parler de tes personnages préférés, nous avons hâte de t’écouter ! De 8 à 11 ans Durée : 2 heures / De 8 à 11 ans

__Entrée libre dans la limite des places disponibles Prochaine séance samedi 13 mai

Séances tout public « Pochette surpriZe » : samedi 18 mars et 13 mai

