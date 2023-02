ATELIER D’ÉCRITURE : SOUVENIRS DE MACHINE À COUDRE – COMPLET Médiathèque du Rize

ATELIER D’ÉCRITURE : SOUVENIRS DE MACHINE À COUDRE – COMPLET Médiathèque du Rize, 25 février 2023, . ATELIER D’ÉCRITURE : SOUVENIRS DE MACHINE À COUDRE – COMPLET Samedi 25 février, 14h00 Médiathèque du Rize ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{“link”: “https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/atelier-decriture-250223/”}] Sur inscription en cliquant ici Animé par Yamina Benahmed Daho Plus qu’un objet destiné à assembler des tissus, la machine à coudre peut avoir une valeur affective forte et être associée à des souvenirs (matériels et sensibles, flous ou vifs…). Entre mémoire et fiction, l’auteure Yamina Benahmed Daho vous invite à raconter vos « souvenirs de machine à coudre » pendant un atelier d’écriture. Durée 2h / tout public, à partir de 14 ans

Réservation en ligne Rencontre avec Yamina Benahmed Daho, autour de son livre À la machine jeudi 2 mars.

