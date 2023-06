Écouter/Voir les enfants! Médiathèque du Rize Écouter/Voir les enfants! Médiathèque du Rize, 14 décembre 2022, . Écouter/Voir les enfants! Mercredi 14 décembre 2022, 15h00 Médiathèque du Rize Pendant les travaux « A voir les enfants » s’invite à la Médiathèque du Rize mercredi 14 décembre – 15h – à partir de 4 ans – durée 1 h 30 – Médiathèque du Rize Le père Frimas de Youris Tcherenkov (2013) et d’autres surprises pour un Noël féérique Avec une lecture offerte par les bibliothécaires jeunesse du Rize Frimas : n.m. Brouillard froid qui devient de la glace en tombant Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement de son hibernation affamé et grognon… Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=14427 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

