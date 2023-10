Spectacle « Non ! Non ! Non ! Médiathèque du plan Valence, 13 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Gaël et Anne racontent, dansent, chantent et peignent les aventures de Julie et de Petit Ours. Une fresque de 5 mètres naît sous le regard du public..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 . .

Médiathèque du plan Maison Pour Tous

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gaël and Anne tell, dance, sing and paint the adventures of Julie and Little Bear. A 5-metre fresco is created before the public’s very eyes.

Gaël y Anne cuentan, bailan, cantan y pintan las aventuras de Julie y Osito. Se crea un fresco de 5 metros a la vista del público.

Gaël und Anne erzählen, tanzen, singen und malen die Abenteuer von Julie und dem Kleinen Bären. Vor den Augen des Publikums entsteht ein fünf Meter langes Wandgemälde.

Mise à jour le 2023-10-27 par Valence Romans Tourisme