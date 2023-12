Bébés lecteurs – Assistantes maternelles Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle Bébés lecteurs – Assistantes maternelles Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle, 13 janvier 2024, Morcenx-la-Nouvelle. Morcenx-la-Nouvelle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 Tout public.

Tout public

Tout public .

Médiathèque du Pays Morcenais

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Morcenx Détails Catégories d’Évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Code postal 40110 Lieu Médiathèque du Pays Morcenais Adresse Médiathèque du Pays Morcenais Ville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes Lieu Ville Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle Latitude 44.033427 Longitude -0.9127872 latitude longitude 44.033427;-0.9127872

Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/