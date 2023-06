Exposition de costumes équestres Médiathèque du Pays de Falaise Falaise Falaise Catégories d’Évènement: Calvados

Falaise Exposition de costumes équestres Médiathèque du Pays de Falaise Falaise, 15 septembre 2023, Falaise. Exposition de costumes équestres 15 et 16 septembre Médiathèque du Pays de Falaise Exposition de 25 costumes équestres de la compagnie « l’Art est cabré ». Médiathèque du Pays de Falaise 5 rue Gonfroy Fitz-Rou, 1400 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie 02 31 41 65 45 https://www.mediatheque-cdcfalaise.fr Médiathèque du Pays de Falaise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

