Spectacle : Le geste du temps Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux, 2 décembre 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Depuis plus de 10 ans maintenant, la Saison Culturelle est l’événement incontournable qui sillonne le département, en faisant escale dans les bibliothèques de la Drôme..

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Médiathéque du Pays de Bourdeaux Place de la Lève

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For more than 10 years now, the Saison Culturelle has been the must-see event that criss-crosses the department, stopping off at Drôme libraries.

Desde hace más de 10 años, la Saison Culturelle es una cita ineludible que recorre el departamento haciendo escala en las bibliotecas de la Drôme.

Seit nunmehr über zehn Jahren ist die Kultursaison ein unumgängliches Ereignis, das durch das ganze Departement reist und in den Bibliotheken der Drôme Station macht.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux