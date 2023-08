Exposition photos : Fais pas ci fais pas ça Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux, 19 septembre 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

« Internet c’est comme le ketchup ça laisse des traces ». L’exposition de portraits photos « Fais pas ci, Fais pas ca ! » présentent des seniors portant des pancartes aux messages humoristiques et décalés sur les bons usages d’internet.

2023-09-19 fin : 2023-10-15 . .

Médiathéque du Pays de Bourdeaux Place de la Lève

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Internet is like ketchup, it leaves traces ». The « Fais pas ci, Fais pas ca! » photo portrait exhibition features senior citizens carrying signs with humorous, offbeat messages about good Internet use

« Internet es como el ketchup: deja huella ». La exposición de retratos fotográficos « Fais pas ci, Fais pas ca! » muestra a personas mayores portando carteles con mensajes humorísticos y poco convencionales sobre el buen uso de Internet

« Das Internet ist wie Ketchup, es hinterlässt Spuren ». Die Porträtfotoausstellung « Fais pas ci, Fais pas ca! » zeigt Senioren mit Schildern, die humorvolle und schräge Botschaften über die richtige Nutzung des Internets enthalten

