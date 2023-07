Animation, démonstrations de fresques portatives et médiation autour de la technique et l’art de la fresque avec l’association Affresco Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont, 16 septembre 2023, Charenton-le-Pont.

Animation, démonstrations de fresques portatives et médiation autour de la technique et l’art de la fresque avec l’association Affresco 16 et 17 septembre Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Entrée libre

Démonstrations, réalisation de fresques et médiation à propos de la fresque

Trois intervenantes professionnelles du collectif de fresquistes Pari(s) Affresco animeront cette prestation, dont Isabelle Bonzom, artiste, fresquiste et auteure du livre « La fresque art et technique » (Eyrolles), historienne de l’art et conférencière.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 40 15 76 57 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr La médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier, communiquer et valoriser :

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

– le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie. Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Légende de saint Savin et de saint Cyprien, Eglise abbatiale de saint Savin, Vienne @ Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion RMN-GP