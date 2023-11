Sonneurs noceurs – 1 000 ans d’histoire de la musique bretonne Médiathèque du Palais des Arts Vannes, 5 décembre 2023, Vannes.

Sonneurs noceurs – 1 000 ans d’histoire de la musique bretonne Mardi 5 décembre, 18h00 Médiathèque du Palais des Arts sur inscription, gratuit

Sonneurs noceurs retrace l’histoire mouvementée et extraordinairement passionnante des sonneurs bretons et de leur musique du Moyen-Âge à nos jours. S’appuyant sur des archives audiovisuelles, Roland Becker raconte les personnages (connus ou inconnus) et les événements qui ont marqué l’histoire politique, sociale et culturelle de la musique de tradition populaire de Bretagne.

Des ménétriers de la cour d’Anne de Bretagne (1477-1514) au phénomène Stivell des années 1970, en passant par La Paimpolaise de Théodore Botrel, l’accordéon qui fait swinguer la gavotte, les premiers concours de binious, l’invention du bagad… Roland Becker nous invite à un grand voyage dans l’épopée musicale de la Bretagne du passé pour mieux comprendre le présent.

Médiathèque du Palais des Arts Place de Bretagne 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-vannes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 97 01 62 62 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

conférence

Copyright : Roland Becker