Jardins et Art nouveau au Neudorf Médiathèque du Neudorf Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Jardins et Art nouveau au Neudorf Médiathèque du Neudorf, 3 juin 2023, Strasbourg. Jardins et Art nouveau au Neudorf Samedi 3 juin, 13h30 Médiathèque du Neudorf Sur Inscription Quand la nature inspire l’ornementation des façades, l’architecture se pare de magnifiques arabesques libres et volubiles. Vivant, le végétal y répond et s’élève vers le ciel. Une promenade botanique et architecturale pour admirer l’Art nouveau d’un oeil neuf et éclairé sous la houlette de Catherine Mog, médiatrice du 5e Lieu et Mina Charnaux, chargée de projet Ville Nature. Goûter participatif à la médiathèque à l’issue de la promenade, en clôture du festival « Graines urbaines 2 ».

Une visite co-construite par le 5e Lieu, Strasbourg ça pousse et la Médiathèque Neudorf Médiathèque du Neudorf 1 Place du Marché Strasbourg Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://artnouveauneudorf.evenbrite.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00 ©Frédéric Harster

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Médiathèque du Neudorf Adresse 1 Place du Marché Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Médiathèque du Neudorf Strasbourg

Médiathèque du Neudorf Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Jardins et Art nouveau au Neudorf Médiathèque du Neudorf 2023-06-03 was last modified: by Jardins et Art nouveau au Neudorf Médiathèque du Neudorf Médiathèque du Neudorf 3 juin 2023 Médiathèque du Neudorf Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin