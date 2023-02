Semaine de la CHOUETTE Médiathèque du Moulin des Muses, 11 mars 2023, Breuillet.

Semaine de la CHOUETTE 11 – 18 mars Médiathèque du Moulin des Muses

Sur inscription sauf pour l’exposition

Animations pelotes, Sortie de terrain, Ateliers nichoirs et exposition “Plumes de nuit” sont au rendez-vous.

Médiathèque du Moulin des Muses Rue de la Gare 91650 Breuillet Breuillet 91650 Essonne Île-de-France [{“link”: “http://www.ville-breuillet.fr/agenda”}]

La ville de Breuillet, dans l’Essonne, vous propose une semaine d’animations pour découvrir le monde merveilleux des rapaces nocturnes.

Au programme :

– des ateliers décorticage de pelotes de réjection de chouettes effraies qui vous permettront de comprendre le régime alimentaire de la Dame Blanche et son impact sur les écosystèmes.

– Des balades de terrain permettant de réaliser un inventaire des espéces présentes sur le territoire de la commune avec 2 objectifs : Le premier, cibler le besoin en nichoirs sur le territoire et le second, alimenter les données de terrain pour notre ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) en cours de réalisation.

– A la suite de ces balades de repérage, des ateliers de fabrication de nichoirs seront organisés.

– Et pour clore le cycle, la pose des nichoirs réalisés sera faite aux endroits propices.

Enfin toute la semaine, l’exposition réalisée par la LPO Anjou “Plumes de Nuit” sera installée sur le parvis de la médiathèque et un vernissage ou l’échange et le partage seront au rendez-vous.

Le programme complet est disponible sur: www.ville-breuillet.fr/agenda

Renseignements et inscriptions au : 0682370712



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

Mairie de Breuillet, service communication