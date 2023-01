Atelier d’écriture « Et si on faisait une dictée ? » Médiathèque du Luc en Provence, 15 mars 2023, Le Luc.

Atelier d'écriture « Et si on faisait une dictée ? » Mercredi 15 mars, 10h00 Médiathèque du Luc en Provence

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi

Médiathèque du Luc en Provence Avenue Magnino 83340 Le Luc en Provence Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

04.94.60.87.79 https://www.mairie-leluc.com/mediatheque/ La médiathèque municipale, située au Château des Vintimille, est un lieu convivial qui contribue à l’accès de tous aux loisirs, à l’information et à la formation, à la culture et aux nouvelles technologies. Le secteur lecture, situé au 1er étage, met à votre disposition un fond de plus de 13 000 ouvrages, des films, de la musique, la presse en ligne ainsi que des ressources de e-Learning et des jeux de société. Le secteur multimédia, situé au second étage vous permet d’accéder à des postes informatiques et à internet et d’imprimer vos documents. Au sein du FabLab vous pourrez vous initier à l’impression 3D, à la personnalisation d’objets et à la réalité virtuelle. Toute l’année, la médiathèque municipale vous propose de nombreuses animations culturelles : expositions, rencontres avec des auteurs, spectacles et ateliers en tous genres et pour tous les âges.

A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, la Médiathèque du Luc en Provence vous invite à participer à son atelier d’écriture « Et si on faisait une dictée ? ».



