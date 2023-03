Festival Cinélatino : « rien que le soleil » Médiathèque du Grand Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot . La médiathèque participe au festival Cinélatino et programme un film documentaire primé en 2021 par le jury des médiathèques de la région Occitanie. Apenas el sol (Titre français : Rien que le soleil) réalisé par Arami Ullón (Paraguay, Suisse, 2020, 1h 15) Le mode de vie et les croyances des Ayoreos ont été balayés par l’évangélisation qui les a forcés à quitter le nomadisme et la forêt pour les campements. Apenas el sol explore, de manière poétique et sobre, la notion d’identité et le sens d’appartenance. Un point de vue rare sur une histoire terrible, officiellement passée sous silence, et sur le phénomène d’acculturation forcée. Tous les films du réalisateur Arami Ullón (1978, Paraguay) sont très ancrés dans la réalité paraguayenne. Son premier documentaire El Tiempo nublado a été primé, entre autres, à Cinélatino en 2015. En partenariat avec l’ARCALT et Ciné + 17ème édition du festival Cinélatino en partenariat avec l’ARCALT (association des Rencontres du Cinéma d’Amérique Latine de Toulouse), le cinéma Le Grand Palais et, pour ce qui est de l’animation et de la présentation des films, l’association CINÉ+. Quatre invités pour une quinzaine de films au programme, dont un contingent important de films chiliens et colombiens surtout, deux films pour jeune public, trois documentaires, et une pépite cubaine. Un cinéma qui interpelle toujours autant et qui, au sortir de l’hiver, sera comme chaque année pour nous une sorte de grand voyage ! +33 5 65 24 13 44 Médiathèque du Grand Cahors Affiche Cinélatino 2023

