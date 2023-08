SOURCES POÉTIQUES – RENCONTRE AVC JEAN D’AMERIQUE Médiathèque du Gévaudan Marvejols, 25 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Sources Poétiques – Rencontre avec Jean d’Amérique

Festival de poésie en Lozère

Rencontre avec Jean d’Amérique : Né en Haiti en 1994,Jean d’Amérique est poète et dramaturge. Récompensé plusieurs fois pour ses travaux littéraires, il est considéré ….

2023-10-25

Médiathèque du Gévaudan

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Sources Poétiques – Meeting with Jean d’Amérique

Poetry Festival in Lozère

Meeting with Jean d’Amérique: Born in Haiti in 1994, Jean d’Amérique is a poet and playwright. He has won several awards for his literary work, and is considered …

Sources Poétiques – Encuentro con Jean d’Amérique

Festival de poesía en Lozère

Encuentro con Jean d’Amérique: Nacido en Haití en 1994, Jean d’Amérique es poeta y dramaturgo. Ha ganado varios premios por su obra literaria, y está considerado uno de …

Poetische Quellen – Begegnung mit Jean d’Amérique

Festival der Poesie in Lozère

Treffen mit Jean d’Amérique : Jean d’Amérique wurde 1994 in Haiti geboren und ist Dichter und Dramatiker. Er wurde mehrfach für seine literarischen Arbeiten ausgezeichnet und gilt als …

