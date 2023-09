Cet évènement est passé Braderie de livres médiathèque du Faubourg de Béthune Lille Catégorie d’Évènement: Lille Braderie de livres médiathèque du Faubourg de Béthune Lille, 13 septembre 2023, Lille. Braderie de livres 13 – 20 septembre médiathèque du Faubourg de Béthune Du mercredi 13 au mercredi 20 septembre, la bibliothèque vous invite à participer à la braderie de livres « désherbés », c’est-à-dire retirés des collections. Cette pratique courante permet d’actualiser et dediversifier ce qui vous est proposé en rayons. La future bibliothèque duquartier Concorde proposera des collections toutes neuves constituéesspécialement à votre attention. Animations Mercredi 13 septembre

Atelier de recyclage de livres pour enfants « Fabrique ton hérisson » de 14h à 17h

Samedi 16 septembre

Sieste musicale, de 14h à 15h

Mercredi 20 septembre

Séances de jeux Vidéo, de 14h à 17h médiathèque du Faubourg de Béthune 6 bis boulevard de Metz Lille Faubourg de Béthune Hauts-de-France 03 20 30 42 00 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=27ff3f65-588f-4b1c-944e-bb2bc912226f;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=27ff3f65-588f-4b1c-944e-bb2bc912226f Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d'Évènement: Lille Autres Lieu médiathèque du Faubourg de Béthune Adresse 6 bis boulevard de Metz Ville Lille

