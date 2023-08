BRADERIE DES DOCUMENTS AU FAUBOURG DE BETHUNE médiathèque du Faubourg de Béthune Lille, 13 septembre 2023, Lille.

BRADERIE DES DOCUMENTS AU FAUBOURG DE BETHUNE 13 – 20 septembre médiathèque du Faubourg de Béthune Entrée libre

Venez nombreuses et nombreux profiter des documents vendus à 1 euro. Faites votre choix entre mercredi 13 et mercredi 20 septembre 2023, journées avec animations pour petits et grands !

Dans le cadre de la métamorphose du quartier du Faubourg de Béthune et de son secteur Concorde, la bibliothèque a fermé ses portes. Un grand merci à tous les habitants, les partenaires et les équipes qui ont fait vivre ce lieux.

Les bibliothécaires vous retrouvent à la Maison duprojet et la Mairie de quartier dès mercredi 04 octobre pour les services et les animations culturelles. Tout savoir ici > https://t.ly/kyY5I ET https://t.ly/jmuso

médiathèque du Faubourg de Béthune 6bis Boulevard de Metz Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 20 30 42 00 [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.30.42.00 »}] [{« link »: « https://t.ly/kyY5I »}, {« link »: « https://t.ly/jmuso »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:00:00+02:00 – 2023-09-13T18:00:00+02:00

2023-09-20T10:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

bibliothèques de Lille