Cette transformation qui s’étale jusqu’en 2027 propose aux habitants une meilleure connexion avec les autres quartiers, des espaces de vie pour une santé positive, des logements de qualité, des espaces publics requalifiés et des services publics transformés.

La culture continue…

Parmi ces grands chantiers, les services culturels vont bénéficier d’un espace plus approprié en termes de locaux, de services et de collections. L’actuelle médiathèque va donc fermer définitivement ses portes le jeudi 31 août 2023. Avant l’ouverture d’un nouvel équipement à quelques mètres de l’équipement actuel.

En attendant, la culture continue et les liens avec les habitants du quartier se poursuivent « hors-les-murs » car les bibliothécaires investissent la Maison du Projet et la hall de la Mairie de Quartier du Faubourg de Béthune, les médiathèques des Bois-Blancs et de Lille-Moulins !

A noter : un braderie des documents est organisée pour les habitants du quartier du 13 au 20 septembre prochains.

