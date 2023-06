Festival Littéraire médiathèque du Faubourg de Béthune Lille, 15 juin 2023, Lille.

Festival Littéraire Jeudi 15 juin, 19h00 médiathèque du Faubourg de Béthune gratuit

Le jeudi 15 juin 2023 venez participer à la rencontre littéraire « Faubourg mon amour » à la médiathèque du Faubourg de Béthune à 19h30 (ouverture à 19h).

Maud Ventura et Anaïs Schenké nous parlerons d’amour à travers leurs romans « Mon mari » et « Fragments ». Cette rencontre sera modérée par l’association Perspectives et suivie d’un karaoké des chansons d’amour de la Méditerranée, animé par Naïma Yahi, historienne.

Dress code : rouge toujours ou rose d’un jour !

Cet événement a lieu à l’occasion du festival littéraire nomade et participatif « l’origine des mondes » organisé par Melle S du 12 au 18 juin.

ACCÈS

Médiathèque du Faubourg de Béthune, 6 bis bd de Metz, Sq. Frédéric Chopin, 59000 Lille

Métro : Porte des Postes

médiathèque du Faubourg de Béthune 6 bis boulevard de Metz Lille Faubourg de Béthune Hauts-de-France 03 20 30 42 00 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=27ff3f65-588f-4b1c-944e-bb2bc912226f;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=27ff3f65-588f-4b1c-944e-bb2bc912226f

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

Mademoiselle S