Stage théâtre enfants Médiathèque du Faubourg de Béthune, 14 février 2023, Lille. Stage théâtre enfants 14 – 17 février Médiathèque du Faubourg de Béthune

Pendant les vacances de février, la Cie de l’Interlock propose un stage d’initiation au théâtre pour les 8-12 ans Médiathèque du Faubourg de Béthune 6 bis boulevard de metz lille Faubourg de Béthune Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:ciedelinterlock@orange.fr »}]

http://bm-lille.fr Ce stage de théâtre, animé par un comédien professionnel, sera l’occasion pour les enfants de s’initier à la pratique du théâtre !

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Pour s’inscrire : 06 52 40 08 25 ou ciedelinterlock@orange.fr

Le stage aura lieu :

du 14 au 17 février (première semaine des vacances)

De 14h à 16h

à la médiathèque du Faubourg de Béthune

6bis Bd de Metz à Lille La Cie de l’Interlock reçoit le soutien de la DRAC Hauts de France, de l’ANCT, du département du Nord et de la Ville de Lille.

La Cie de l’Interlock a reçu l’agrément académique pour ses actions en direction des publics scolaires.

