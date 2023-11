Cercle de lecture Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon, 15 décembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Partagez vos coups de coeur de lecture. Spécial « les livres qu’on aimerait s’offrir ou offrir pour les fêtes ». Pour adulte..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Rue des 4 Saisons

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Share your favorite books. Special « books you’d like to give yourself or someone else for the holidays ». For adults.

Comparte tus libros favoritos. Especial « libros que te gustaría regalarte a ti mismo o a otra persona para estas fiestas ». Para adultos.

Teilen Sie Ihre Lesefavoriten mit anderen. Spezial « Bücher, die man sich selbst oder zu Weihnachten schenken möchte ». Für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon