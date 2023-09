Jouons ensemble aux échecs Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon, 23 septembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Avis aux amateurs d’échecs ou aux personnes souhaitant les découvrir. Si vous avez votre jeu, apportez-le ! Tout public..

2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Rue des 4 Saisons

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Notice to chess lovers or people who want to discover chess. If you have your own set, bring it! All public.

Aviso a los amantes del ajedrez o a las personas que deseen descubrirlo. Si tiene su propio juego, ¡lléveselo! Para el público en general.

Hinweis für Schachliebhaber oder Personen, die das Schachspiel entdecken möchten. Wenn Sie Ihr eigenes Spiel haben, bringen Sie es mit! Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon