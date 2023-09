Atelier pliage Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Atelier pliage Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux, 8 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. Atelier pliage Mercredi 8 novembre, 14h00 Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Entrée libre Apprenez l’art du pliage papier à travers un atelier avec l’artiste plieur froisseur Vincent Floderer. Vous y apprendrez les techniques de froissage de base et réaliserez champignons, coraux et éponges ainsi qu’un cercle de fées lors d’un atelier collectif. Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00 atelier pliage papier Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Lieu Ville Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux latitude longitude 48.782473;2.041502

Médiathèque du Canal Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/