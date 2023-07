Les Loges Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, 29 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Les Loges 29 et 30 septembre Médiathèque du Canal

Du 29 septembre au 21 octobre 2023

visite libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque du Canal

Prenez place dans une jolie loge pour un face-à-face inédit avec un comédien et un texte. Au carrefour de la création numérique et de la médiation, Les Loges est un dispositif immersif, à la fois ludique et intimiste, pour découvrir autrement les écritures théâtrales d’aujourd’hui. Dans la loge se trouve un miroir, comme il se doit. Mais aussi un combiné téléphonique, ce qui est moins commun. Vous décrochez. On vous « met en relation avec la loge d’un artiste ». Un comédien ou une comédienne apparaît alors dans le miroir. En vous regardant dans les yeux, il ou elle partage avec vous un monologue du répertoire dramatique contemporain français. Rien que pour vous. Privilège absolu. Sans doute n’aurez-vous jamais vécu une expérience à la fois si intime et si intense. Sans doute n’aurez-vous jamais écouté aussi attentivement un texte de théâtre.

Les Loges est une cabine qui accueille une personne pour un tête-à-tête virtuel avec un interprète. Grâce au dispositif de théâtre optique, l’illusion est parfaite ! L’artiste nous fait face et s’adresse à nous. La scénographie de la loge favorise l’écoute, tandis qu’une programmation aléatoire permet de découvrir un nouveau texte à chaque fois, puisé dans un répertoire d’œuvres établi avec ARTCENA, le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Hors-scène, un rendez-vous unique avec la littérature, avec les comédiens, avec le théâtre.

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

