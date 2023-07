Partir en livre : Le Chat et le bol de Porridge Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, 5 août 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Partir en livre : Le Chat et le bol de Porridge Samedi 5 août, 16h30 Médiathèque du Canal Accès libre

Par Alex Pattie

Ce conte est proposé dans le cadre de l’événement « L’Île-de-France fête le théâtre » porté par la Région Île-de-France et le Centre dramatique national – Les Tréteaux de France, en partenariat avec La Maison du Conte.

« Nous sommes nés d’une étincelle d’étoile et nous vivons sur un grumeau de porridge, dans le ventre d’un chat ». Voilà la théorie d’Alex Pattie pour expliquer la création du monde.

Dans cette histoire à l’humour so british, tout commence par un chaton très mignon… qui croque tout ce qui l’entoure. Le monde disparaît alors et ne reste que les particules élémentaires. Un récit qui interroge notre place dans le monde et notre façon d’appréhender notre environnement.

À partir de 6 ans – Durée : 50 minutes – Gratuit

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T16:30:00+02:00 – 2023-08-05T17:30:00+02:00

