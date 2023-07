Les terrasses de l’été d’août ! Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Les terrasses de l’été d’août ! Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, 2 août 2023, Montigny-le-Bretonneux. Les terrasses de l’été d’août ! 2 – 19 août Médiathèque du Canal Entrée libre RDV tous les mercredis et samedis de 14h à 18h devant la médiathèque du Canal du 19 juillet au 26 août 2023.

Au programme : Lézarder au soleil, lire confortablement, créer, jouer, colorier, faire des mots croisés, échanger, partager des savoirs… installés sur des transats.

Mercredi 2 août – 16h / Création de poissons en papier

Samedi 5 août – 14h / Spectacle « Le chat et le bol de porridge » – par la compagnie Les Tréteaux de France (auditorium)

Mercredi 9 août – 15h / Atelier Origami

Samedi 12 août – 15h / Atelier Bulles en arc en ciel

Mercredi 16 août – 15h / Atelier création de cartes postales

Samedi 19 août – 15h / Atelier bulles géantes

Mercredi 16 août – 16h / Racontines

Samedi 26 août – 15h / Atelier de conversation – FLE

*sous réserve d’une météo favorable

Programme complet : https://www.calameo.com/read/001263983a6bf56b4fe1f

Programme complet : https://www.calameo.com/read/001263983a6bf56b4fe1f

+ d'info sur https://e-mediatheque.sqy.fr Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx

2023-08-02T16:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00

