Cet évènement est passé Quizz et blind test Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Quizz et blind test Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, 13 mai 2023, Montigny-le-Bretonneux. Quizz et blind test Samedi 13 mai, 17h30, 20h00 Médiathèque du Canal Public adolescents et adultes – Au 1er étage de la médiathèque Quizz et Blind test sur le cinéma, séries et musiques sur la thématique de l’espace Médiathèque du Canal Quai François-Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:15:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse Quai François-Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Lieu Ville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux latitude longitude 48.782473;2.041502

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/