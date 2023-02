Rosie Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Rosie Samedi 25 mars, 10h00 Médiathèque du Canal

Sur réservation

Semaine nationale de la petite enfance : Spectacle, La compagnie Miss O’Youk vous invite à donner vie à Rosie, pimpante petite araignée qui a perdu le fil de sa toile. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny [{“link”: “https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-02/Babyage_Programme_JR_2023.pdf”}]

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). « Mon fil !!! » Rosie, pimpante petite araignée a perdu le fil de sa toile ! Bien décidée à le retrouver, la voilà embarquée dans une nature foisonnante peuplée de drôles de personnages !… Rosie en quête de son fil, se mêle et s’emmêle. Finira-t-elle par retrouver son fil ?

Une lecture dansée, où les objets en mouvement et la danse font écho à l’album de Gaëtan Dorémus pour créer et partager un moment joyeux et poétique.

Par La Compagnie Miss O’Youk

À partir de 6 mois – Sur réservation Programme dans vos médiathèques et lieux partenaires ici

Un évènement Babyâge 2023

