Ma bibliothécaire et moi Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Ma bibliothécaire et moi Médiathèque du Canal, 18 mars 2023, Montigny-le-Bretonneux. Ma bibliothécaire et moi 18 – 24 mars Médiathèque du Canal

Accès libre

Semaine nationale de la petite enfance : Empruntez une bibliothécaire ! Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny [{“link”: “https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-02/Babyage_Programme_JR_2023.pdf”}]

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Empruntez une bibliothécaire, le temps d’une lecture individuelle avec vos tout-petits.

Accès libre

Public : 0-3 ans Programme dans vos médiathèques et lieux partenaires ici

Un évènement Babyâge 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-24T17:00:00+01:00 ©SQY

Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Ma bibliothécaire et moi Médiathèque du Canal 2023-03-18 was last modified: by Ma bibliothécaire et moi Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 18 mars 2023 Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines