Je chante un secret … Médiathèque du Canal, 11 mars 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Je chante un secret … Samedi 11 mars, 17h00 Médiathèque du Canal

Gratuit

« Un vrai talent francophone » – France Inter / « Voix envoûtante campée sur chaque rive de la Méditerranée » – TV5 Monde

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

Seule-en-scène intimiste porté par la voix puissante et tendre de la francotunisienne Nawel Ben Kraïem, d’après son recueil de poésie J’abrite un secret (Éditions Bruno Doucey) et son album Délivrance.

La pensée et les émotions se déploient sur un écrin de guitare.

De et par Nawel Ben Kraïem, chant, guitare et lecture

Collaborateurs à la musique et à la scène :

Marcel Bozonnet, Sarah Sanders, Nassim Kouti

Spectacle soutenu par la Maison de la poésie de Paris et FGO Barbara



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:00:00+01:00

2023-03-11T18:30:00+01:00