Mission science fiction Mercredi 1 mars 2023, 15h00 Médiathèque du Canal

Sur réservation

Programmation d’un jeu de science-fiction avec Scratch. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Programmation d’un jeu de science-fiction avec Scratch et création d’un tableau de bord.

Scratch est un logiciel de programmation visuel, adapté aux enfants et adolescents. Il repose sur une approche ludique de l’algorithmique, pour les aider à créer, à raisonner et à coopérer.

Les participants peuvent conserver le tableau de bord rendu interactif par une carte contrôleur Makey-Makey. Avec l’association Ateliers Geeks Pour les enfants de 8 à 12 ans

Sur réservation

2023-03-01T15:00:00+01:00

