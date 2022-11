Le livre de la ville du futur en réalité augmentée Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Le livre de la ville du futur en réalité augmentée Médiathèque du Canal, 24 février 2023, Montigny-le-Bretonneux. Le livre de la ville du futur en réalité augmentée Vendredi 24 février 2023, 15h00 Médiathèque du Canal

Sur réservation

Création numérique et manuelle pour réaliser un mini-livre sur le thème de la ville du futur en réalité augmentée. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Les Ateliers Geeks explorent l’intersection entre savoirs-faire manuels et technologiques et oeuvrent pour la promotion de la culture Maker et une éducation réfléchie aux nouvelles technologies.

Les ateliers favorisent les apprentissages par le jeu et la pratique ainsi que la mise en œuvre de projets collaboratifs

Les participants conservent leur création qu’ils pourront visionner en réalité augmentée sur smartphone ou tablette avec une application légère, fiable et gratuite. Avec l’association Ateliers Geeks Pour les enfants de 6 à 10 ans

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T15:00:00+01:00

2023-02-24T17:00:00+01:00 ©DR

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Age minimum 6 Age maximum 10 lieuville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Le livre de la ville du futur en réalité augmentée Médiathèque du Canal 2023-02-24 was last modified: by Le livre de la ville du futur en réalité augmentée Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 24 février 2023 Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines