Découverte ludique de la programmation sans écran. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Découverte de la programmation sans écran avec des jeux engageant le corps et le robot Cubetto dont les enfants programmeront les aventures ! Les parents peuvent participer à l’activité et nous le recommandons pour les enfants de moins de 6 ans. Avec l’association Ateliers Geeks. Pour les enfants de 4 à 8 ans

