Découvertes numériques Samedi 18 février 2023, 15h30 Médiathèque du Canal

Venez partager un moment autour du numérique. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Présentation d’un livre pop-up en réalité augmenté, coloriage numérique et démonstration d’applications étonnantes, ludiques ou instructives ! Tout public

