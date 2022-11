La vie secrète des étoiles Médiathèque du canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

La vie secrète des étoiles Médiathèque du canal, 11 février 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Une conférence pour apprendre à connaitre la vie des étoiles scintillant dans le ciel depuis la nuit des temps ! Médiathèque du canal Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France L’éclat rassurant des étoiles nous accompagne depuis la nuit des temps. À l’œil nu ou à travers l’oculaire d’un télescope amateur, ces astres semblent en général figés, éternels. Mais il n’en est rien : les étoiles naissent, vivent et meurent, sur des échelles de temps qui peuvent se compter en millions voire en milliers de milliards d’années. Dans cette conférence, nous allons contempler le cycle de vie de plusieurs types d’étoiles, depuis leur naissance à l’intérieur de vastes nuages de gaz et de poussière cosmique jusqu’à leur déclin parfois explosif, et nous allons découvrir dans quelle mesure nous pouvons nous considérer comme les enfants des étoiles passées. Avec Sébastien Carassou, docteur en astrophysique, spécialisé dans l’évolution des galaxies

2023-02-11T16:00:00+01:00

2023-02-11T17:00:00+01:00

