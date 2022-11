Canal en scène ! Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Canal en scène ! Médiathèque du Canal, 4 février 2023, Montigny-le-Bretonneux. Canal en scène ! Samedi 4 février 2023, 17h00 Médiathèque du Canal

Tout public – Entrée libre

La médiathèque du Canal ouvre l’auditorium et offre carte blanche à des musiciens locaux ou groupes amateurs. Découvrir des styles de musique et de nouveaux talents. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France JAVIER SANTAELLA MORALES A l’occasion du 5ème centenaire du premier voyage autour du monde par Magellan, le guitariste Javier Santaella Morales propose un concert dans lequel nous découvrirons, mis en musique, cet incroyable exploit. En tant que soliste il s’est produit à nombreuses reprises dans des salles en France, Mexique et Espagne.

