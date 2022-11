Rencontre Lucie Rico Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Rencontre Lucie Rico Médiathèque du Canal, 3 décembre 2022, Montigny-le-Bretonneux. Rencontre Lucie Rico Samedi 3 décembre, 11h00 Médiathèque du Canal

Accès libre

Dans le cadre de la dixième édition du prix « Roman des étudiants » organisé par Télérama et France Culture, Lucie Rico rencontre ses lecteurs. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Lucie Rico jeune romancière au ton grinçant et drôle auteure du roman GPS est présente dans le cadre du prix « Roman des étudiants » organisé par Télérama et France Culture, et vient à la rencontre de ses lecteurs. Après les poulets marketés, la jeune écrivaine explore les affres de la géolocalisation dans son grinçant “GPS”. Obsessionnelle de la réécriture, l’autrice parsème ses fictions d’une sérieuse dose d’humour noir.

Fantaisiste et vivifiant. Coïncidence de calendrier l’auteur est aussi sélectionnée pour le lancement du Prix de SQY « Les visionnaires » 2023. Tout public

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T11:00:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00 ©Ed. P.O.L

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Rencontre Lucie Rico Médiathèque du Canal 2022-12-03 was last modified: by Rencontre Lucie Rico Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 3 décembre 2022 Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines