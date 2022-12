Exposition – Projet crocodiles Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Sujet d’actualité : Lutte contre les violences faites aux femmes, harcèlement et sexisme ordinaire, parlons-en ! Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Dans le cadre du cycle « Questions de société » du Réseau et sous le titre « Regard(s) d’aujourd’hui » la médiathèque du Canal ouvre un parcours de rendez-vous, pour s’interroger sur des thèmes tel que l’égalité, les stéréotypes et les nouvelles formes de féminisme. « Les crocodiles » est une bande-dessinée de Juliette Boutant et Thomas Mathieu qui met en scène des histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire. Ce projet, initialement créé dans un blog puis édité chez Le Lombard sous le titre « Les crocodiles », illustre des témoignages de femmes liés aux problématiques comme le harcèlement de rue, le machisme et le sexisme ordinaire pour provoquer une prise de conscience et une réflexion.

