Et si je m'orientais ! Samedi 18 mai 2019, 15h00 Médiathèque du Canal

Entrée libre

Une conférence à destination des jeunes à partir de la 3e et leurs parents handicap moteur mi Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Avec Jenny Azzaro, diplômée de Science Po et coach, auteure du livre Cap Orientation.Une rencontre à destination des jeunes à partir de la 3e et de leurs parents.Obtenez des informations et des méthodes utiles pour mieux comprendre la personnalité de l’adolescent. Familiarisez-vous avec les évolutions en cours dans la scolarité du second cycle, sélectionnez les études adaptées au métier choisi, évaluez en les débouchés, et enfin assimilez les fondamentaux de « Parcours Sup ». La conférence est suivie d’une séance de dédicaces. Public : ados , adulte

2019-05-18T15:00:00+02:00

2019-05-18T17:00:00+02:00

