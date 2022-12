Des Mains et des Signes Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Des Mains et des Signes Médiathèque du Canal, 13 avril 2019, Montigny-le-Bretonneux. Des Mains et des Signes Samedi 13 avril 2019, 14h00 Médiathèque du Canal

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles ( 12 adultes)

Des Mains et des Signes : Atelier Français signé à destination des parents handicap moteur mi Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Communiquer en français signé avec Véronique Collas, éducatrice et formatrice.Avant de parler avec les mots, l’enfant s’exprime corporellement et peut communiquer avec les mains : naturellement, le jeune enfant a envie d’imiter et reproduit les gestes couramment utilisés pour dire au revoir, envoyer un baiser, manger, dormir… Véronique vous propose une découverte des mots – signes empruntés à la Langue des Signes Française (LSF) pour faciliter les interactions et enrichir la relation adulte – enfant. Salle La Fabrique Adultes / parents : Durée 1h30 – Limité à 12 adultes Un événement Babyâge 2019

