Que mangerons-nous demain? Médiathèque du Canal, 14 mars 2019, Montigny-le-Bretonneux.

Une exposition pour comprendre les défis et problématiques futures liées à l’alimentation et à la nourriture que nous mangerons à l’avenir, dans un contexte environnementale tendu et en danger. handicap moteur mi

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

DU JEUDI 14 MARS 2019 AU MARDI 2 AVRIL – Exposition

Une exposition réalisée par l’Université PARIS-SUD

D’ici 2050, la demande alimentaire mondiale augmentera de 60%. Face à cette demande croissante, et dans un contexte environnemental critique, le contenu de nos assiettes va évoluer… Moins de viande ? Plus de poissons ? Des insectes ? Plus d’OGM ? De la cuisine moléculaire ? Dans cette exposition interrogez-vous sur l’alimentation du futur et la nécessité d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

