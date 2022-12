Urbanisme et paysages Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Agri et Urba : un cycle de conférences et de tables rondes proposé par le Réseau des médiathèques et la Direction Urbanisme et Prospective de SQY

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Une question de société analysée au regard de l’exemple local de Saint-Quentin-en-Yvelines. Agriculture et organisation de l’espace sont intimement liées.A travers différentes problématiques locales, nous verrons comment les différentes formes d’agriculture façonnent les paysages.Nous étudierons les questions pratiques soulevées en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. CONFERENCE Conférencier : Avec Régis Ambroise, Agronome, ingénieur agronome et urbaniste, est un spécialiste des relations entre agriculture, paysage et développement durable. Il interviendrait sur « Les Paysages de l’après-pétrole ». (40 min) Table – ronde avec : Bertille Bonnain, Urbaniste à SQY : Conciliation des enjeux de l’agriculture, du paysage et de l’urbanisme

Laurence Renard, Paysagiste : Démarches d’aménagement paysager participatif en milieu agricole

Charles Monville, éleveur de volailles à Bièvres : intégration paysagère d’un élevage. (Sous réserve)(30 min) Public adultes Entrée libre réservation conseillée :mediatheque-canal@sqy.fr

