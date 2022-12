Médiathèques : les horaires d’été Médiathèque du Canal, 9 juillet 2018, Montigny-le-Bretonneux.

Médiathèques : les horaires d’été 9 juillet – 2 septembre 2018 Médiathèque du Canal

Entrée libre

Réglez vos montres, les médiathèques passent à l'heure d'été. Sans vous commander, le KioSQ vous dit quand et où vous rendre dans votre équipement préféré. Une manière de garder l'esprit ouvert…

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

Des horaires aménagées, mais des avantages dont il faut profiter !

Et avant de parler de fermeture ou d’horaires aménagés, débutons par une bonne nouvelle : en juillet et en août vous pouvez emprunter à volonté tous les livres, DVD, CD, journaux de votre choix pour une durée de 6 semaines.

Empruntez à volonté pendant 6 semaines

La deuxième bonne nouvelle, c’est que même si votre médiathèque favorite est fermée, il y en a d’autres dans le réseau (11 en tout). Or, et c’est valable toute l’année, vous pouvez emprunter, rendre, ou prolonger vos documents dans n’importe quelle médiathèque.

Du 7 juillet au 1er septembre, Passez l’été en terrasse !

Profitez d’un moment de détente avec votre livre préféré tranquillement installé sur un transat à l’ombre des parasols. Heures du conte et activités créatives seront également proposées pour les plus jeunes dans certains lieux.

Les mercredis et samedis de 14h à 18h30 du 07 juillet au 01 septembre sur le parvis de la médiathèque du Canal, à Montigny-le-Bretonneux.Aux heures d’ouverture d’été : les mercredis, jeudis et samedis sur le parvis de la médiathèque Jacques-Brel de 14h à 18h30 du 07 juillet au 01 septembre à Magny-les-Hameaux. Aux heures d’ouverture d’été : du mardi au samedi sur le parvis de la médiathèque Le Château de 14h à 18h30 du 07 juillet au 01 septembre à Plaisir.Aux heures d’ouverture d’été : les mardis, mercredis et samedis dans la cour des Communs du Château, à la médiathèque Jacques-Prévert aux Les Clayes-sous-Bois.

Du 11 au 22 juillet, Partir en livre : Les Petites Folies !

« Les Petites Folies » des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont des animations proposées près de chez vous dans le cadre de Partir en livre, manifestation nationale, gratuite et festive. Le livre sort de ses lieux habituels pour venir à votre rencontre, en prenant des formes inattendues…

Surprises ! Retrouvez tout le programme dans vos médiathèques et sur Internet via kiosq.fr ou l’agenda et sur e-mediatheque.sqy.fr

Les horaires d’été en un regard

DATE/HEURE

• Médiathèque du Canal : ouverture du 09 juillet au 2 septembre

Mercredi et samedi de 10h à 19h

Reprise des horaires habituels le 05 septembre

• Médiathèque des 7- Mares : ouverture du 09 juillet au 28 juillet et du 16 août au 1er septembre

Jeudi de 13h à 18h30 et samedi de 10h à 12h et 13h à 18h30

Fermée du 30 juillet au 12 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Le Phare : ouverture du 09 juillet au 11 août et du 28 août au 1er septembre

Mercredi et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Fermée du 13 au 26 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Anatole-France : ouverture du 9 juillet au 04 août et du 21 août au 1er septembre

Mardi de 13h30 à 18h et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermée du 06 au 19 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Aimé-Césaire : ouverture du 9 juillet au 11 août et du 21 août au 1er septembre

Mercredi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h et vendredi de 16h à 19h

Fermée du 13 au 19 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Saint-Exupéry : ouverture du 9 juillet au 04 août et du 21 août au 1er septembre

Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h

Fermée du 06 au 19 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Jacques-Brel : ouverture du 09 juillet au 18 août et du 29 août au 1er septembre

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h et Jeudi de 14h à 18h

Fermée du 20 au 26 août

Reprise des horaires habituels le 05 septembre

• Médiathèque Jean-Rousselot : ouverture du 09 juillet au 11 août et du 28 août au 02 septembre

Mercredi et samedi de 10h à 13h et 14h à 19h

Fermée tous les dimanches et du 13 au 26 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Le Château : ouverture du 09 juillet au 04 août et du 14 août au 1er septembre

Mardi de 14h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Fermée le 13 juillet et du 06 au 12 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque La Mosaïque: ouverture du 09 au 28 juillet et du 07 août au 1er septembre

Mardi de 14h à 19h, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Fermée tous les lundis et du 30 juillet au 05 août

Reprise des horaires habituels le 03 septembre

• Médiathèque Le Nautilus : ouverture du 09 au 28 juillet et du 22 août au 1er septembre

Mercredi et samedi de 10h à 13h et 14h à 18h

Fermée du 30 juillet au 19 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

• Médiathèque Jacques-Prévert : ouverture du 09 juillet au 11 août et du 28 août au 1er septembre

Mardi de 15h à 19h mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h

et samedi de 14h à 18h

Fermée du 13 au 26 août

Reprise des horaires habituels le 04 septembre

Le CRPE propose un service aux professionnels de l’enfance en charge des enfants et des jeunes

(de la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence)

Du 09 juillet au 11août et du 20 août au 31 août

du lundi au vendredi, sur rendez-vous :01 39 44 22 32

Fermé du 13 au 19 août



