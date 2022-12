DJ Starbeat Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

DJ Starbeat Médiathèque du Canal, 21 juin 2018, Montigny-le-Bretonneux. DJ Starbeat Jeudi 21 juin 2018, 17h00 Médiathèque du Canal

Entrée libre

Si vous souhaitez en savoir plus sur la profession de DJ, ne ratez pas ce rendez-vous dans le cadre de « Faites de la musique » dans les médithèques handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Frédéric Legras, alias DJ Starbeat, vous dit tout sur le métier et la pratique du DJ, démonstration à l’appui ! DJ Starbeat est un Disc-jockey. Passionné par la musique depuis son plus jeune âge, il s’ est tourné rapidement vers la musique électronique. En 2014, Frédéric anime ses premières soirées, puis il se professionnalise.Il sélectionne, mixe et diffuse de la musique en fonction des attentes du public. Tout public

Détails Catégories d'évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Montigny-le-Bretonneux Yvelines