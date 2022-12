Atelier Arts & Sciences : Peinture connectée Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Atelier Arts & Sciences : Peinture connectée Samedi 2 juin 2018, 16h00 Médiathèque du Canal

Entrée libre sur réservation

Atelier de découverte de la peinture conductrice proposé par l'Atelier des sciences

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). A l’aide de peinture conductrice, donnez vie à vos dessins en les rendant lumineux et sonores: un atelier pour mêler graphisme et découverte des principes de l’électricité. Durée 1h, A partir de 6 ans

