Les rencontres vagabondes Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Les rencontres vagabondes Médiathèque du Canal, 18 avril 2018, Montigny-le-Bretonneux. Les rencontres vagabondes 18 avril – 24 mai 2018 Médiathèque du Canal Le réseau des médiathèques de SQY s’associe à la librairie La Vagabonde et aux éditions MeMo, pour vous proposer une immersion dans le monde merveilleux de l’illustration jeunesse handicap moteur mi Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 414-419-461-464-465-467-468 Multiples arrêts aux abords du centre commercial et de la gare de Montigny

01.30.96.96.00 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-canal.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Durant les mois d’avril et de mai, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines s’associe à la librairie La Vagabonde (Versailles) et aux éditions MeMo, pour vous proposer une immersion dans le monde merveilleux de l’illustration jeunesse. Au programme, dans vos médiathèques : une rencontre professionnelle et dédicace avec Ghislaine Herbera et des ateliers pour enfants avec 3 illustratrices des éditions MeMo (Florie Saint-Val, Junko Nakamura et Liuna Virardi), une exposition-vente de leurs œuvres et une visite guidée suivie d’une dédicace. A vos crayons, prêts ?… Dessinez !!! *Le détail du programme bientôt disponible ! *

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-04-18T10:30:00+02:00

2018-05-24T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Les rencontres vagabondes Médiathèque du Canal 2018-04-18 was last modified: by Les rencontres vagabondes Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 18 avril 2018 Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines