Soirée lectures Médiathèque du Bord de Mer Urville-Nacqueville

Urville-Nacqueville

Soirée lectures Médiathèque du Bord de Mer, 24 mars 2023, Urville-Nacqueville. Soirée lectures Vendredi 24 mars, 18h30 Médiathèque du Bord de Mer Entrée libre. Marc Roger, lecteur public, parcourt 5 000 kilomètres à pied de Bray-Dunes à Hendaye du 21 janvier au 16 décembre 2023.

Il vous donne rendez-vous pour une lecture à la carte.

A vous de choisir parmi un florilège de 48 auteurs « 48 fois la mer » l’extrait qui vous fera vibrer ! Médiathèque du Bord de Mer 625 rue St Laurent Urville-Nacqueville 50460 Manche Normandie 02 33 95 90 99 https://zigzag.lahague.com https://www.facebook.com/bibliothequeurvillenacqueville;https://www.instagram.com/bibdurvillenacqueville/ Stationnement autorisé dans la cour et parkings disponibles à proximité : impasse du Tram et place du Chêne centenaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00 © Médiathèque du Bord de Mer

