Kiboko Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 13 avril 2024 08:30, Lormont.

Kiboko Samedi 13 avril 2024, 10h30 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite.

C’est quoi un garçon ? C’est quoi une fille ? Kiboko est une poupée. Une poupée qui porte fortune. Ça elle ne le sait pas. Kiboko, ce qu’elle veut c’est jouer au ballon mais ça elle ne peut pas. Kiboko ce qu’elle veut c’est se battre avec une épée mais ça elle ne peut pas. Kiboko est une poupée. Une poupée qui porte fortune mais ça il ne le sait pas. Il voudrait bien ne pas jouer avec l’épée mais il ne peut pas. Il voudrait bien pleurer mais il ne peut pas. Kiboko et Kiboko sont deux poupées qui portent fortune mais ça elles ne le savent pas. Un jour, elles se retrouvent. L’une voudrait jouer au jeu de l’autre et l’autre n’est pas ce que l’on attend de lui. Un garçon. Une fille. Voilà ce que découvrent Kiboko et Kiboko. Un garçon. Une fille. Voilà ce que sont Kiboko et Kiboko. Un garçon. Une fille. Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

↓ Programme annuel Jeune public

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://friiix.club »}] [{« link »: « http://bit.ly/23JP24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T10:30:00+02:00 – 2024-04-13T11:00:00+02:00

2024-04-13T10:30:00+02:00 – 2024-04-13T11:00:00+02:00

Marionnettes

Apolline Clapson