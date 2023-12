Logan a la mélodie Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 6 avril 2024 14:00, Lormont.

Logan a la mélodie Samedi 6 avril 2024, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit. Réservation conseillée

Rappeur, chanteur, musicien, beatmaker, Logan a la mélodie nous transporte dans un univers où se mêlent Soul et R&B sous fond de violoncelle électrique. C’est par une formation classique que le jeune artiste fait ses classes au conservatoire de Bordeaux, avant de se lancer dans le monde du rap. Situé précisément à la frontière des deux disciplines, sans pour autant rentrer dans une case, Logan cultive avec adresse ces sonorités nouvelles et affirme avec elles une identité singulière et saisissante.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

